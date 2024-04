Ρατσιστικό σχόλιο κατά του Γιαμίν Γιαμάλ έκανε ο Χερμάν Μπούργος στην ισπανική τηλεόραση, με την Μπαρτσελόνα και την Παρί να αποφασίζουν να μην παραχωρήσουν δηλώσεις στο συγκεκριμένο Μέσο.

Την απόφαση να μη μιλήσουν στο γνωστό ισπανικό Μέσο «MovistarFootball» πήραν η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπαρτσελόνα. Οι δύο ομάδες επικοινώνησαν μεταξύ τους και μετά το ρατσιστικό σχόλιο που ακούστηκε στον αέρα της εκπομπής αποφάσισαν από κοινού να μην παραχωρήσει κανένα μέλος των δύο ομάδων δηλώσεις στο συγκεκριμένο μέσο.

Αφορμή ήταν ένα τραγικό σχόλιο που έκανε ο Χερμάν Μπούργος για τον Γιαμίν Γιαμάλ. Ο άλλοτε προπονητής του Άρη ήταν καλεσμένος σε μια από τις τελευταίες εκπομπές του «MovistarFootball» και στην... προσπάθεια του να αστειευτεί για τον Γιαμάλ, προχώρησε σε ένα κάκιστο σχόλιο, αναφέροντας ότι εάν κάτι πάει στραβά στον Γιαμάλ με την ποδοσφαιρική του καριέρα τότε θα καταλήξει στα φανάρια.

«Προσοχή. Εάν το ποδόσφαιρο δεν βγει στον Γιαμάλ τότε μπορεί και να καταλήξει στα φανάρια», δήλωσε ο Μπούργος πριν τελικά η Παρί και η Μπαρτσελόνα «ρίξουν»... άκυρο στο Μέσο όπου βρέθηκε ο άλλοτε βοηθός προπονητή του Σιμεόνε στην Ατλέτικο.

🚨| JUST IN: Barça and PSG refused to answer Movistar Futbol's (@MovistarFutbol) questions because of violent comment made by Movistar pundit Mono Burgos against Lamine Yamal.



The pundit said that if football doesn’t end up working out for Lamine, then “be careful because he… pic.twitter.com/66TQkpIy2J