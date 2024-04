Ο Μαρσέλο ήταν καλεσμένος σε podcast και έβγαλε την κορυφαία ενδεκάδα των συμπαικτών του, στην οποία βρίσκεται και άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

Καλεσμένος στο podcast «Podpah» ήταν ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Μαρσέλο. Ο άλλοτε αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και νυν πρωταθλητής Νότιας Αμερικής με τη Φλουμινένσε, μεταξύ άλλων έβγαλε την ιδανική ενδεκάδα πρώην συμπαικτών του, στην οποία δεν έλειπαν οι εκπλήξεις.

Αρχικά στον πάγκο της ομάδας του θα είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν, με τον οποίο πανηγύρισε τρία διαδοχικά Champions League (2016-2018) στη Ρεάλ Μαδρίτης, με... παρτενέρ τον προπονητή του στη Φλουμινένσε, Φερνάντο Ντινίζ. Στον «άσο» έγινε η μεγάλη έκπληξη, καθώς έμεινε εκτός ο εμβληματικός αρχηγός της Βασίλισσας, Ίκερ Κασίγιας και προτιμήθηκε ο Κέιλορ Νάβας.

Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Σέρχιο Ράμος με παρτενέρ τον Τιάγκο Σίλβα, με τον οποίο ήταν συμπαίκτες στην εθνική Βραζιλίας. Στη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας επέλεξε τον θρύλο, Ρομπέρτο Κάρλος, ενώ δεξί μπακ είναι ο Ραφίνια. Ο Μαρσέλο έπαιξε για χρόνια με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού (2020-21) στη Σελεσάο.

Στο κέντρο δεν «σπάει» η τριάδα των επιτυχιών, Κασεμίρο, Μόντριτς και Κρόος, η οποία ήταν η «καρδιά» των επιτυχιών της Ρεάλ των προηγούμενων χρόνων. Στην τριάδα της επίθεσης ο Νεϊμάρ είναι αριστερά, ενώ δεξιά «χώρεσε» τον κολλητό του, Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς στο «9» θα είναι το «Φαινόμενο», Ρονάλντο Ναζάριο Ντε Λίμα.

