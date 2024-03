Επιστροφή στη δράση για τον Έντερ Μιλιτάο καθώς ο Βραζιλιάνος στόπερ της Ρεάλ Μαδρίτης έλαβε το «πράσινο» φως και θα βρεθεί στην αποστολή του αυριανού αγώνα με την Μπιλμπάο.

Ευχάριστα νέα μετά από καιρό για τον Κάρλο Αντσελότι. Ο Έντερ Μιλιτάο είναι πλέον διαθέσιμος και πάλι, με τον Αντσελότι να ανακοινώνει την είδηση στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε το μεσημέρι του Σαββάτου ενόψει του δύσκολου αγώνα με την Μπιλμπάο στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόταν στα «πιτς» από τον Απρίλιο του 2023, έχοντας υποστεί ρήξη χιαστού στο γόνατο. Συνολικά έχει μείνει εκτός δράσης για περισσότερες από 210 ημέρες, με τον Αντσελότι να γνωστοποιεί την παρουσία του στην αυριανή αποστολή της Ρεάλ.

«Δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ωστόσο είναι έτοιμος και είμαστε χαρούμενοι για αυτό», δήλωσε ο Ιταλός τεχνικός.

