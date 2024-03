Ο Ζινεντίν Ζιντάν έχρισε διάδοχό του τον Τζουντ Μπέλινγκχαμ όταν κατάλαβε ότι κάθεται στη θέση του στ' αποδυτήρια του Σαντιάγο Μπερναμπέου.

«Από το Νο.5 στο Νο. 5. Δεν έχουμε την ίδια ηλικία, αλλά έχουμε τον ίδιο αριθμό», είπε αρχικά ο θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης Ζινεντίν Ζιντάν όταν κατάλαβε ότι κάθεται στη θέση του Τζουντ Μπέλινγκχαμ στα αποδυτήρια της Ρεάλ.

Ο «Ζιζού» βρέθηκε στο «σπίτι» των «Μπλάνκος» για χάρη ενός φιλικού αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό των θρύλων της ομάδας, με τους αντίστοιχους της Πόρτο.

Οι παίκτες της Ρεάλ άλλαξαν στα αποδυτήρια των γηπεδούχων, όπου ο καθένας κάθισε στο ντουλάπι που αντιστοιχεί στον τρέχοντα αριθμό του. Αυτό σήμαινε ότι ο Ζιντάν έκατσε στη θέση που ανήκει στον νυν ιδιοκτήτη του αριθμού «5»: Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Έτσι, το αιώνιο '5' της «βασίλισσας» έστειλε κι ένα μήνυμα στον Άγγλο μέσο. «Πώς είναι τώρα το 5; Φουφ, θεαματικό, θεαματικό, είμαστε τυχεροί που τον έχουμε εδώ στη Μαδρίτη. Πραγματικά, είναι πολύ καλός και ελπίζω να φέρει πολλά τρόπαια, που είναι το πιο σημαντικό», ανέφερε.

🗣️ Zinedine Zidane at Jude Bellingham’s locker at the Bernabéu: “From 5 to 5, we aren’t the same age but the number is the same. Bellingham is spectacular, we are lucky to have him at Madrid, really. He’s very good and I hope he brings many trophies.” 🤍 @AdriRM33 pic.twitter.com/np52lpg654