Ριζοσπαστική απόφαση από Ρεάλ και Adidas, οι οποίες θα λανσάρουν τις νέες φανέλες της Βασίλισσας σε χρώματα - έκπληξη.

Τα τελευταία χρόνια η Ρεάλ Μαδρίτης έχει καθιερώσει το μαύρο, το σκούρο μπλε, ακόμα και το μωβ για τις δεύτερες και τρίτες εμφανίσεις της, όμως από τη νέα σεζόν το status quo αλλάζει.

Η «Marca» φέρνει στην επιφάνεια νέα δεδομένα και αποκαλύπτει μια πρωτοποριακή απόφαση που πάρθηκε από τους Μερένγκες σε συνεργασία με την «Adidas», οι οποίοι έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στο καφέ και το πορτοκαλί!

Με το λευκό φυσικά να παραμένει ως σήμα κατατεθέν στην πρώτη φανέλα, οι δυο πλευρές έκριναν αλλαγή πλεύσης για την δεύτερη και τρίτη εμφάνιση που θα ντυθούν στα καφέ και τα πορτοκαλί.

Το πορτοκαλί βέβαια δεν χρησιμοποιείται πρώτη φορά από τη Βασίλισσα, αλλά για το καφέ τα δεδομένα είναι διαφορετικά μιας και είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που θα χρωματίσει φανέλα της ομάδας.

Την ίδια στιγμή βέβαια φαίνεται να αποτελεί τάση τα τελευταία χρόνια, μιας και το έχουν επιλέξει τόσο η Άρσεναλ όσο και η Παρί Σεν Ζερμέν.

🚨🟤 Real Madrid for the first time in it’s history will wear brown (third) kits next season. @marca pic.twitter.com/rnWGqBznUD