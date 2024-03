Ο αμυντικός της Βαλένθια, Μουκτάρ Ντιακαμπί, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο που υπέστη στο παιχνίδι με τη Ρεάλ στη La Liga το περασμένο Σαββατοκύριακο.

«Ήταν μια επίπονη επέμβαση, αλλά επιτυχημένη, είπε ο γιατρός της Βαλένθια Πέδρο Λόπες σε βίντεο που δημοσίευσε ο σύλλογος. «Αφορούσε την ανακατασκευή πολλαπλών συνδέσμων, αλλά είμαστε ευχαριστημένοι με το πώς πήγε», πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας ότι «πολλές δομές των συνδέσμων υπέστησαν ζημιές».

Ο 27χρονος διεθνής σέντερ μπακ Μουκτάρ Ντιακαμπί εξάρθρωσε το δεξί του γόνατο στο 86ο λεπτό του αγώνα των «Νυχτερίδων» με τη Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη Κυριακή (03/3) σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Τσουαμενί. Κατέρρευσε στο έδαφος, με το πόδι να λυγίζει.

Ήταν αμέσως σαφές ότι ο τραυματισμός ήταν εξαιρετικά σοβαρός και πέρασε τις επόμενες 48 ώρες υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο της Βαλένθια. Στη συνέχεια ταξίδεψε στη Λυών για να υποβληθεί στην επέμβαση. Ο γιατρός της Βαλένθια, είπε ότι ο Ντιακαμπί θα μείνει για τις επόμενες δύο εβδομάδες στη γαλλική πόλη, όπου θα υποβληθεί σε εξετάσεις και στη συνέχεια θα ξεκινήσει την αποκατάστασή του.

«Μπορεί να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση σε έξι εβδομάδες», είπε συγκεκριμένα, προσθέτοντας ότι ο παίκτης «θα ξεκινήσει σταδιακά τη διαδικασία ανάρρωσης». Ωστόσο, δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψει στη δράση.

❤️👊🏾 Great to see Mouctar Diakhaby smiling after the operation following the terrible injury last Saturday.



Get well soon, @Diakhaby_5 ✨ pic.twitter.com/C1Z5Gau8eJ