Νωρίτερα ενδέχεται να λυθεί η συνεργασία ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Τσάβι καθώς σε περίπτωση αποκλεισμού από τη Νάπολι οι «μπλαουγκράνα» αναμένεται να προχωρήσουν στην απομάκρυνση του Καταλανού.

Η λάμψη του Γιαμίν Γιαμάλ έσωσε την Μπαρτσελόνα από μια ακόμη γκέλα. Ο 16χρονος σταρ έλυσε το γόρδιο δεσμό απέναντι στη Μαγιόρκα και με ένα γκολ «ποίημα» χάρισε τη νίκη με 1-0 και τους τρεις βαθμούς στους «μπλαουγκράνα».

Ένα παιχνίδι στο οποίο ωστόσο η Μπαρτσελόνα παρουσίασε για ακόμη μια φορά τα πολλά προβλήματα που την ταλαιπωρούν, με τον Τσάβι να καλείται να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Champions League, καθώς τα Μέσα της Βαρκελώνης τονίζουν ότι σε διαφορετική περίπτωση ο Καταλανός ενδέχεται να μην καθίσει ξανά στον πάγκο της ομάδας.

Όπως αναφέρει η «Carrusel Deportivo» ο Τσάβι ουσιαστικά «παίζει» το κεφάλι του απέναντι στη Νάπολι. Παρότι ο ίδιος έχει ανακοινώσει εδώ και καιρό ότι θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν η διοίκηση δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη με την εξέλιξη της ομάδας φέτος και σε περίπτωση που οι «μπλαουγκράνα» αποκλειστούν από τη Νάπολι τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο Τσάβι να απολυθεί.

Εάν συμβεί αυτό τότε την ομάδα θα αναλάβει ο Ράφα Μάρκες μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Μεξικανός τεχνικός και πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα είναι προπονητής της δεύτερης ομάδας των «μπλαουγκράνα».

