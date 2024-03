Η ατυχία των πολλών τραυματισμών έχει επηρεάσει αισθητά την Μπαρτσελόνα μέσα στη σεζόν, καθώς μονάχα τρεις ποδοσφαιριστές της δεν έχουν βγει στα «πιτς» από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου!

Η γκίνια των τραυματισμών χτύπησε για ακόμη μια φορά την πόρτα της Μπαρτσελόνα καθώς οι «μπλαουγκράνα» έχασαν τους Ντε Γιόνγκ και Πέδρι στην τελευταία αναμέτρηση με την Μπιλμπάο και αμφότεροι αναμένεται να απουσιάσουν για σχεδόν έξι εβδομάδες.

Από την αρχή της σεζόν ο Τσάβι έχει χάσει αμέτρητες φορές βασικούς ποδοσφαιριστές του, έχοντας επηρεαστεί σημαντικά η σεζόν της Μπαρτσελόνα. Και αυτό αποδεικνύεται από ένα στατιστικό... γκαντεμιάς που κατέχουν φέτος οι Καταλανοί. Συγκεκριμένα, από την αρχή της σεζόν, μέχρι και σήμερα, μονάχα τρεις ποδοσφαιριστές που είναι δηλωμένοι ως παίκτες της πρώτης ομάδας, δεν έχουν τραυματιστεί!

Πρόκειται για τους Φερμίν, Γκουντογκάν και Ινάκι Πένια, με τους συγκεκριμένους τρεις να είναι οι μόνοι που έχουν γλιτώσει τις θεραπείες και τα χειρουργεία μέσα στη σεζόν από το «μπλαουγκράνα» ρόστερ. Φυσικά ο Γκάβι είναι ο πιο άτυχος καθώς τον περασμένο Νοέμβρη υπέστη ρήξη χιαστού στο γόνατο και αναμένεται να απουσιάσει μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

