Η Βαλένθια προηγήθηκε 2-0 με δύο γκολ μέσα σε τρία λεπτά, αλλά ο Βινίσιους Ζούνιορ με δύο γκολ, χάρισε στην Ρεάλ Μαδρίτης την ισοπαλία στο «Μεστάγια» (2-2), δίνοντας ελπίδες σε Τζιρόνα και Μπαρτσελόνα - Επεισοδιακό και κλοτσοπατινάδα στο φινάλε με αποβολή του (μη) σκόρερ Τζουντ Μπέλινγκχαμ, σοκαριστικός τραυματισμός του Μουχτάρ Ντιακαμπί.

Ματσάρα - διαφήμιση στο «Μεστάγια», με την Βαλένθια να κοιτάει στα μάτια την Ρεάλ Μαδρίτης, να προηγείται 2-0 και την Βασίλισσα να απαντάει δις με τον Βινίσιους Ζούνιορ (2-2), με Τζιρόνα και Μπαρτσελόνα να ελπίζουν ότι θα μειώσουν την απόσταση από την πρωτοπόρο της La Liga σε τέσσερις και έξι βαθμούς αντίστοιχα.

Όλους τους παίκτες στην διάθεσή του είχε μετά από καιρό ο Ρουμπέν Μπαράχα, αφού επέστρεψαν ο ακραίος μπακ Τιερί Κορέια, ο μέσος Αντρέ Αλμέιδα και ο επιθετικός Ντιέγκο Λόπεθ, έστω και εάν κανένας τους δεν ξεκίνησε βασικός.

Ο Κάρλο Αντσελότι επέλεξε τον Ορελιέν Τσουαμενί για παρτενέρ του Αντόνιο Ρούντιγκερ στο κέντρο της άμυνας, με Ντάνι Καρβαχάλ και Εντουάρντο Καμαβινγκά να επιστρέφουν από τιμωρία κατευθείαν στην ενδεκάδα, όπως και ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ από τραυματισμό.

Καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους φιλοξενούμενους στα πρώτα λεπτά, με τους γηπεδούχους να καταφεύγουν σε πολλά φάουλ για να τους σταματήσουν, αλλά να χάνουν και την πρώτη καλή ευκαιρία με γυριστό άουτ του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ λίγο μετά την συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου.

Από την πρώτη συνεργασία Βινίσιους - Μπέλινγκχαμ ήρθε η πρώτη υποψία ευκαιρίας της Ρεάλ, με τον Άγγλο να μην καταφέρνει να κάνει τελική και, στη συνέχεια της φάσης, η κεφαλιά του Καμαβινγκά δεν ανησύχησε τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι.

Οι Μαδριλένοι έδειχναν να ελέγχουν το τέμπο του αγώνα, αλλά μέσα σε τρία λεπτά βρέθηκαν να κυνηγούν δύο γκολ των Βαλενθιάνων! Κίνηση και σέντρα του Ντιμίτρι Φουλκιέ από τα δεξιά, «τσαφ» του Φραν Πέρεθ μέσα από την περιοχή, αλλά ο Ούγκο Ντούρο βάζει ενστικτωδώς το κεφάλι και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του εμβρόντητου Αντρέι Λούνιν, σκοράροντας (και αυτός) εις βάρος της ομάδας που τον ανέδειξε (27’).

Προτού προλάβει καλά καλά να συνέλθει η Ρεάλ, ο Καρβαχάλ ύστερα από πίεση του πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού, Σέρτζι Κανός, έκανε τραγικό λάθος με γύρισμα στο... πουθενά, ο Ουκρανός Γιάρεμτσουκ πήρε το δώρο, ντρίμπλαρε τον συμπατριώτη του και πλάσαρε στην κενή εστία για το 2-0 (30’), προκαλώντας παροξυσμό στο κατάμεστο από 47.427 θεατές «Μεστάγια».

Η Ρεάλ χρειάστηκε μερικά λεπτά για να βρει ξανά τα πατήματά της, άγγιξε το 2-1 σε μακρινό σουτ του Φεδερίκο Βαλβέρδε που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μαμαρντασβίλι και, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτο ημιχρόνου, συρτή σέντρα του Καρβαχάλ από τα δεξιά, η άμυνα αποτυγχάνει να διώξει και ο Βινίσιους Ζούνιορ πλασάρει προ κενής εστίας για το 2-1.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός, ο οποίος τόσα ρατσιστικά άκουσε πέρυσι στο «Μεστάγια», σήκωσε την γροθιά του στον ουρανό, συμβολίζοντας την μάχη κατά του ρατσισμού. Απόψε τα... άκουσε επίσης, όχι όμως σε ρατσιστικό φόντο.

Το γκολ του «Βίνι» έδωσε ηρεμία στην ομάδα του, η οποία από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έψαξε το γκολ της ισοφάρισης, με τον Μαμαρντασβίλι να αποκρούει σωτήρια με το πόδι πλασέ του Μπέλινγκχαμ (54’), με τις Νυχτερίδες να απαντούν με σουτ εξ’ επαφής του Ντιέγκο Λόπεθ που έβγαλε επίσης με τα πόδια ο Λούνιν (60’).

Καρουσέλ αλλαγών και από τους δύο προπονητές, με την Ρεάλ να καταφεύγει στις σέντρες μήπως βρει το 2-2, το οποίο ήρθε εν τέλει με... σέντρα του Μπραϊμ Ντίαθ και καρφωτή κεφαλιά του εντελώς αμαρκάριστου Βινίσιους (76’), ο οποίος είχε ξεκάθαρα πάρει προσωπικά το συγκεκριμένο παιχνίδi, χωρίς να ξεχνάει τον... άλλο του εαυτό, τον κακό, προκαλώντας τους φίλους της Βαλένθια βάζοντας τα χέρια στα αυτιά του και βγάζοντας την γλώσσα σε στιλ «δεν σας ακούω».

Ο Ούγκο Ντούρο του ζήτησε τα ρέστα, ο Λούκα Μόντριτς τον έσπρωξε και δημιουργήθηκε ένας μικρός χαμός, με τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν για να μην ξεφύγει και άλλο η κατάσταση.

Ο συναρπαστικός αγώνας τελείωσε με τον χειρότερο τρόπο, όταν ο Μουχτάρ Ντιακαμπί τραυματίστηκε σοβαρότατα, πιθανότατα στην κνήμη, όταν άθελά του ο Τσουαμενί έπεσε άθελά του με όλο το βάρος του στο δεξί πόδι, με το κάταγμα να είναι το πιο πιθανό σενάριο.

Στις καθυστερήσεις, ο διαιτητής Χεσούς Χιλ Μανθάνο έδειξε πέναλτι σε ανατροπή (;) του Ούγκο Ντούρο από τον Φραν Γκαρθία, αλλά συμβουλεύτηκε το VAR και το πήρε πίσω, αφού το τάκλιν του αμυντικού της Ρεάλ ήταν καθαρό.

Ο Πίτερ, δανεικός από την Ρεάλ, άγγιξε το 3-2 υπέρ της νέας του ομάδας, με τον Λούνιν να του αρνείται το γκολ με θεαματική απόκρουση, κρατώντας τον βαθμό της ισοπαλίας για την πρωτοπόρο, η οποία γλίτωσε εκ νέου με δεύτερη ευκαιρία του Πίτερ.

Σαν να μην έφτανε αυτό, μάλιστα, στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Χιλ Μανθάνο έδειξε ότι θα σφυρίξει στο τέλος μετά από κόρνερ της Ρεάλ. Και, όταν έδιωξε σε πλάγιο η Βαλένθια, πήγε να σφυρίξει αφού περίμενε ενημέρωαη από το VAR αν υπήρξε κάτι μεμπτό στην φάση, αλλά η Ρεάλ έβγαλε γρήγορα την μπάλα και σκόραρε με τον Μπέλινγκχαμ, με τον διαιτητή όμως να έχει σφυρίξει οριακά πριν από την τελική προσπάθεια των φιλοξενούμενων.

Η απόφασή του προκάλεσε τεράστια ένταση και διαμαρτυρίες εκατέρωθεν, με τον Χιλ Μανθάνο να αποβάλλει τον Μπέλινγκχαμ και τους Μαδριλένους να τον πηγαίνουν... καροτσάκι στην φυσούνα των αποδυτηρίων.

