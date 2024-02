Την πεποίθηση του ότι ο Κίλιαν Μπαπέ έχει ήδη υπογράψει με τη Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε ο πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας.

Όλο και πιο κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως είναι ο Κίλιαν Μπαπέ. Οι δύο πλευρές κατάφεραν να βρουν λύση και στο θέμα με τα δικαιώματα εικόνας του Γάλλου σούπερ σταρ και όλα δείχνουν ότι το οριστικό deal θα ανακοινωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν στο Παρίσι, ο Μπαπέ μοιάζει να έχει ήδη αποφασίσει και να ετοιμάζει βαλίτσες για Μαδρίτη κάτι που πιστεύει και ο πρόεδρος της La Liga. Ο Χαβιέρ Τέμπας μίλησε στην COPE και δήλωσε ότι πιστεύει στον «γάμο» ανάμεσα σε Μπαπέ και Ρεάλ, τονίζοντας ότι θεωρεί ότι ήδη ο 26χρονος σούπερ σταρ έχει υπογράψει με τη Βασίλισσα.

«Έχω ένα προαίσθημα ότι ο Μπαπέ έχει υπογράψει ήδη με τη Ρεάλ Μαδρίτης», δήλωσε ο Τέμπας στους Ισπανούς.

⚪️🇫🇷 La Liga president Javier Tebas: “I have the feeling that Kylian Mbappé has signed for Real Madrid”, told COPE. pic.twitter.com/EPn4DIHhSt