Η απόλυτη αντίθεση συναισθημάτων συνέβη πριν το Βιγιαρεάλ - Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Γκέιγ τιμήθηκε για την κατάκτηση του Copa Africa μπροστά στα μάτια του Ντίαθ.

Η Βιγιαρεάλ υποδέχτηκε στο «Θεράμικα» τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 21η αγωνιστική της La Liga, ωστόσο πριν τον αγώνα το Κίτρινο Υποβρύχιο τίμησε τον Πάπε Γκέιγ για την κατάκτηση του Copa Africa με την Σενεγάλη και αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας.

Ο Σενεγαλέζος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τελικού, καθώς με δικό του γκολ στην παράταση, τα Λιοντάρια της Τεράνγκα νίκησαν το Μαρόκο σε ένα χαοτικό τελικό. Έναν τελικό που σίγουρα θα θέλει να ξεχάσει ο Μπραΐμ Ντίαθ, ο οποίος ήταν αυτός που ανέλαβε να εκτελέσει το πέναλτι που δόθηκε στο 90'+8' υπέρ του Μαρόκου.

Ο άσος των Μερένγκες εκτέλεσε ένα κάκιστο πέναλτι αλα Πανένκα και έχασε την ευκαιρία να δώσει το τρόπαιο στη χώρα του. Ο Ντίαθ χειροκρότησε τον Γκέιγ αλλά σίγουρα του ξύπνησαν άσχημες μνήμες στο πρώτο του παιχνίδι μετά την επιστροφή του από το τουρνουά.

