Σε φυλακή που περισσότερο θυμίζει... ξενοδοχείο πολυτελείας θα εκτίσει την ποινή του ο, καταδικασμένος για βιασμό, Ντάνι Άλβες.

Μετα από καιρό και αρκετές ανατροπές, ο Ντάνι Άλβες καταδικάστηκε εν τέλει σε 4,5 χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό 23χρονης γυναίκας σε νυχτερινό κέντρο στη Βαρκελώνη.

Ο Βραζιλιάνος διατηρεί το δικαίωμα έφεσης, αλλά μέχρι νεωτέρας θα παραμείνει, σύμφωνα με τη Sun, στη φυλακή Brians 2, μια φυλακή που περισσότερο θυμίζει... ξενοδοχείο, παρά σωφρονιστικό ίδρυμα.

Inside Dani Alves’ Spanish prison with its own swimming pool that John McAfee likened to ‘the Hilton’ before his deathhttps://t.co/0Isl2nL86Shttps://t.co/0Isl2nL86S