Πρόταση από την Μπαρτσελόνα φέρεται να περιμένει ο Χάνσι Φλικ, με τον Γερμανό τεχνικό να προτιμά τη δεδομένη στιγμή τους «μπλαουγκράνα» από την Μπάγερν.

Τον επόμενο προπονητή της ψάχνει εδώ και μερικές ημέρες η Μπαρτσελόνα, με τον Τσάβι να έχει ανακοινώσει ότι στο τέλος της σεζόν θα αποχωρήσει από τους «μπλαουγκράνα» 2,5 χρόνια μετά την πρόσληψη του. Ένας εκ των στόχων του Ζουάν Λαπόρτα είναι ο Χάνσι Φλικ, καθώς ο Καταλανός φέρεται να είναι λάτρης της γερμανικής σχολής και της προσέγγισης του άλλοτε προπονητή της Μπάγερν.

Την ίδια ώρα, τα γερμανικά Μέσα συνδέουν τον έμπειρο Γερμανό προπονητή με την πρώην ομάδα του, την Μπάγερν. Ο ίδιος ωστόσο φέρεται να προτιμά τη δεδομένη στιγμή την Μπαρτσελόνα, θέλοντας να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό στην καριέρα του.

Στην Καταλανία τονίζουν ότι ο Φλικ τρελαίνεται και μόνο στην ιδέα να προπονήσει την Μπαρτσελόνα και αυτή τη στιγμή περιμένει πρόταση από τους «μπλαουγκράνα» προκειμένου να προχωρήσει η υπόθεση.

