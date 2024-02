Ο Έκτορ Μπεγιερίν δεν ήταν ποτέ ο ποδοσφαιριστής που κοιτούσε μόνο τη δουλειά του...

Η γιαγιά του Έκτορ Μπεγιερίν ήταν τόσο μεγάλη «Betico» που κάθε Χριστούγεννα του έδινε πράσινα και λευκά δώρα. Παρόλο που έπαιζε στη Μπαρτσελόνα, κατά βάθος η καρδιά του νεαρού ανήκε πάντα στη Ρεάλ Μπέτις. Ο Μπεγιερίν είχε αρχικά την ευκαιρία να εκπροσωπήσει έναν σύλλογο που επίσης λάτρευε ο πατέρας του το 2021, ως δανεικός από την Άρσεναλ, και έχοντας πλέον εγκατασταθεί μόνιμα στην Ανδαλουσία, η σχέση του αμυντικού με την ομάδα έχει ανθίσει σε κάτι πολύ βαθύτερο.

Στην Μπέτις, ο Μπεγερίν βρήκε έναν σύλλογο με την ίδια ηθική πυξίδα, έναν σύλλογο που δεσμεύεται να υπερασπίζεται τη βιωσιμότητα και να μιλά για κοινωνικά ζητήματα. Ο 28χρονος αισθάνεται άνετα να συζητά τέτοια θέματα εκτενώς, από περιβαλλοντικές ανησυχίες, μέχρι γιατί οι άλλοι παίκτες δεν μιλούν ανοιχτά για τη σεξουαλικότητάς τους και την πίεση στους σύγχρονους ποδοσφαιριστές.

Μιλά για το πώς συμβολίζεται η... αρρενωπότητα και φυσικά μιλά και για την ψυχική υγεία, τονίζοντας ότι δεν θέλουν όλοι οι ποδοσφαιριστές να «οδηγούν τεράστια αυτοκίνητα και να είναι τόσο δυνατοί και τόσο αρρενωποί», και πιστεύει ότι οι σύλλογοι πρέπει να υποχρεωθούν να παρέχουν ψυχολόγους και να δίνουν στους παίκτες χρόνο να εργαστούν για την ψυχική τους υγεία.

Ο αμυντικός πάντα υποστήριζε τους κοινωνικούς σκοπούς της Μπέτις και ενώ ήταν δανεικός συμμετείχε στο έργο Futbol Mas με την κοπέλα του, επισκεπτόμενοι τις φτωχότερες περιοχές στα προάστια της Σεβίλλης για να παίξει ποδόσφαιρο με νέους και να μιλήσει για συναισθήματα και σχέσεις.

Τώρα δείχνει έντονο ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία της Betis Forever Green, ένα έργο που τα τελευταία τρία χρόνια τη βοήθησε να γίνει ο πιο οικολογικός σύλλογος της La Liga - μεταξύ των πολλών μέτρων της ήταν η εισαγωγή ηλεκτρικών ποδηλάτων και σκούτερ για τους εργαζόμενους. «Για μένα, η βιωσιμότητα ήταν πάντα σημαντικό πράγμα», εξηγεί ο Μπεγερίνο οποίος είναι επίσης μέτοχος της Forest Green Rovers. «Είναι κάτι που λαμβάνω υπόψη σε κάθε απόφαση στη ζωή μου και να είμαι μέλος ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου που το γνωρίζει αυτό, που προσπαθεί να θέσει σε εφαρμογή συστήματα για τους φιλάθλους, τους εργαζόμενους, το προσωπικό και τους παίκτες επίσης. Κάντε τα πράγματα πιο εύκολα για να έχετε έναν πιο πράσινο τρόπο ζωής, είναι σημαντικό και αποτελεί έμπνευση».

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Μπεγιερίν πηγαίνει με ποδήλατο στη δουλειά από το σπίτι του στο κέντρο της Σεβίλλης, ανακυκλώνει, ακολουθεί μια vegan διατροφή, χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ερευνά προσεκτικά τυχόν αγορές. Ένα από τα «πράσινα» πράγματα που ενθαρρύνει περισσότερο, ωστόσο, είναι η ψήφος. «Η ψήφος σημαίνει ότι βάζεις κάποιον στην εξουσία που θα βάλει αυτές τις πράσινες πρωτοβουλίες», λέει. «Μερικές φορές ως καταναλωτές αισθανόμαστε πολλές ευθύνες, αλλά και το κράτος και οι μεγαλύτερες εταιρείες πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη γιατί είναι αυτές που ρυπαίνουν περισσότερο. Έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία κάθε φορά που ψηφίζουμε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δημιουργούμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον».

Ο Μπεγιερίν προκαλεί τα κυβερνητικά όργανα του ποδοσφαίρου να σκεφτούν πιο έξυπνα - με λιγότερες πτήσεις, να μην χρησιμοποιούν νέες φανέλες σε κάθε παιχνίδι και να παράγουν λιγότερα απόβλητα, για παράδειγμα «σχεδόν σε κάθε χώρα της Ευρώπης μπορούσαμε να ταξιδέψουμε με το τρένο», εξηγεί. «Με τον Αρσέν Βενγκέρ [στην Άρσεναλ], κάθε φορά που έπρεπε να πάμε στο Μάντσεστερ ή στο Λίβερπουλ ταξιδεύαμε με το τρένο και αυτές είναι πολύ απλές και καθαρότερες επιλογές».

Λέει ότι η αλλαγή πρέπει να είναι οργανική, αλλά είναι επίσης κρίσιμη για την επέκταση των τουρνουά και τη φιλοξενία Παγκοσμίων Κυπέλλων σε πολλές χώρες και ηπείρους. Όχι μόνο λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και της πίεσης που ασκεί στους οπαδούς. «Το ποδόσφαιρο κάθε μέρα έχει περισσότερο περιθώρια, μπορούμε να βγάλουμε περισσότερα χρήματα και λιγότερα για τους ανθρώπους που το υποστηρίζουν και τους ανθρώπους που κάνουν πραγματικά το ποδόσφαιρο σπουδαίο», λέει. «Γίνεται κάθε μέρα κάτι πιο ελιτίστικο, κατά τη γνώμη μου, και το να το έχεις σε τρεις διαφορετικές χώρες κάνει πιο δύσκολο για τους θαυμαστές να ακολουθήσουν το έθνος τους. Χάνουμε λίγο την ουσία του τι είναι πραγματικά το ποδόσφαιρο και ποιοι είναι οι άνθρωποι που φτιάχνουν το ποδόσφαιρο, δηλαδή οι άνθρωποι που μας ακολουθούν και μας παρακολουθούν κάθε Σαββατοκύριακο».

Από αυτή την άποψη, ο Μπεγιερίν αποκαλύπτει ότι μόλις τελείωσε την ανάγνωση του κλασικού Fever Pitch του 1992 του Nick Hornby και λέει ότι το ποδόσφαιρο «παρασύρεται από αυτό που ήταν κάποτε». «Καταλαβαίνω ότι το ποδόσφαιρο, όπως κάθε κλάδος, πρέπει να εκσυγχρονιστεί για να μπορεί να παρακολουθεί τις αλλαγές στην κοινωνία, αλλά μερικές φορές δεν μπορεί να πάει τόσο μακριά», προσθέτει. Στα αποδυτήρια στο στάδιο Benito Villamarin, βρήκε μια ομάδα συναδέλφων, ομοϊδεάτες. Θα ήθελε να δει περισσότερους ποδοσφαιριστές να μιλούν, αλλά καταλαβαίνει γιατί πολλοί δεν το κάνουν, αναφέροντας την κουλτούρα τοθ cancel, τους κριτικούς και τους συλλόγους που θέλουν να προστατεύσουν τα αστέρια τους. «Νιώθω ότι όσο μεγαλώνουμε, είμαστε όλοι ικανοί να εκφράσουμε τις απόψεις μας. Είναι σημαντικό να ασκήσουμε αυτή την επιρροή που έχουμε, όχι μόνο οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε μια ομάδα παικτών που είχαμε αυτές τις συζητήσεις με τους συμπαίκτες μας, είχαμε άβολες συζητήσεις μεταξύ μας, θέλαμε να μάθουμε. Γνωρίζουμε ότι πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι άνδρες, μερικές φορές δεν μιλούν για λάθη επειδή φοβούνται μήπως τους αποκαλούν υποκριτές, γιατί ίσως στο παρελθόν είχαν διαφορετικές απόψεις με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει ή τον τρόπο που έχουμε μορφωθεί.

Οι άνθρωποι που δεν θέλουν να αλλάξουν είναι αυτοί που κουνούν το δάχτυλο, σε αποκαλούν υποκριτή, γιατί πιστεύουν ότι επειδή ήσουν έτσι πριν από μερικά χρόνια, δεν μπορείς να είσαι διαφορετικός άνθρωπος σήμερα».

Είχα πολλά από αυτά. Εγώ στο παρελθόν, μιλώντας για βιωσιμότητα, αγόραζα πολλά ρούχα - αυτό δεν σημαίνει ότι θέλω να το κάνω σήμερα. Όταν ζεις σε μια κοινωνία που δεν δέχεται ούτε ένα μικρό λάθος, δυσκολεύει τους ανθρώπους να εκτεθούν».

Ερωτηθείς πώς νιώθει όταν του λένε να «μείνει στο ποδόσφαιρο», προσθέτει: «Είναι πολύ αστείο γιατί λένε στους ποδοσφαιριστές να μένουν στο ποδόσφαιρο μόνο όταν μιλούν για κάτι ή κάνουν κάτι που δεν είναι πολύ αντρικό. Όταν παίζουν PlayStation και οδηγούν γρήγορα αυτοκίνητα, όταν μεθάμε ή οτιδήποτε άλλο, δεν υπάρχει τίποτα να πούμε για αυτό. Αλλά όταν ο Μπόρχα [Ιγκλέσιας] έβαψε τα νύχια του ή όταν πηγαίνω σε μια επίδειξη μόδας, τότε είναι που μας αμφισβητούν, τότε είναι που ό,τι κάνουμε έξω επηρεάζει το ποδόσφαιρό μας».

Ο Μπεγιερίν δεν έχει πρόθεση απλώς να «μείνει στο ποδόσφαιρο», και ούτε θα το περίμενε η Μπέτις. «Μιλάμε για μια ομάδα που παίζει ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που έχει 60.000 κόσμο να έρχεται κάθε Σαββατοκύριακο στο γήπεδο», προσθέτει. «Από όλους τους μεγάλους συλλόγους, ειδικά εδώ στην Ισπανία, η Μπέτις δίνει το παράδειγμα και είμαι πολύ περήφανος για τη δουλειά που έχει στη θέση του ο σύλλογος και για το πώς επηρεάζει και προωθεί αυτού του είδους τη συμπεριφορά με τους οπαδούς του».

