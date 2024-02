Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο πρώτος ποδοσφαιρικός σύλλογος που έφτασε τους 50 εκατομμύρια ακολούθους στην πλατφόρμα «X» (πρώην Twitter).

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι η Βασίλισσα της ευρώπης μόνο στα γήπεδα αλλά και στα... Social Media. Όπως έκαναν γνωστό οι Μερένγκες με ανάρτηση τους ο επίσημος λογαριασμός του ποδοσφαιρικού τμήματος του κλαμπ έγινε η πρώτη αθλητική ομάδα που έσπασε το «όριο» των 50 εκατομμυρίων ακολούθων στην πλατφόρμα «X» (πρώην Twitter).

«Είμαστε η πρώτη αθλητική ομάδα που έχει 50 εκατομμύρια ακολούθους σε ένα λογαριασμό στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης Χ», αναφέρει στην ανάρτηση της η Ρεάλ, την οποία συνόδεψε με ένα εικαστικό με πρωταγωνιστές τους Λούκα Μόντριτς, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Ντάνι Καρβαχάλ και Ροντρίγκο.

🙌 ¡Somos el primer equipo deportivo en conseguir 5️⃣0️⃣ MILLONES de seguidores en una cuenta de @X! 🔝

We are the first sports team to reach 5️⃣0️⃣ MILLION followers on a single @X account! 🔝 pic.twitter.com/4xZM1f2Bop