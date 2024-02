Οι οπαδοί της Κάντιθ πέταξαν τα πλαστικά αδιάβροχα που είχε μοιράσει η ίδια η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, για να δώσουν πρόωρο τέλος στην ήττα απ' τη Μπέτις.

Η Ρεάλ Μπέτις πήρε εύκολο διπλό (2-0) στην έδρα της Κάντιθ κι ανέβηκε στην πρώτη εξάδα της La Liga. Ωστόσο στο τρίτο από τα τέσσερα λεπτά επιπλέον χρόνου, ο διαιτητής έβαλε τέλος στο παιχνίδι, αφού οι οπαδοί των γηπεδούχων έριξαν μαζικά πλαστικά αδιάβροχα [τα οποία είχε μοιράσει ο ίδιος ο σύλλογος πριν το ματς για την περίπτωση βροχής] στον αγωνιστικό χώρο του «Estadio Nuevo Mirandilla» για να διαμαρτυρηθούν για τις εμφανίσεις της ομάδας.

Η Κάντιθ είναι 18η και βρίσκεται στη ζώνη υποβιβασμού της La Liga. Έχει κερδίσει μόνο 2 από τους 24 αγώνες πρωταθλήματος φέτος και δεν έχει νίκη στη La Liga από την 1η Σεπτεμβρίου, όταν νίκησε 3-1 τη Βιγιαρεάλ στην έδρα της. Τον περασμένο μήνα, απέλυσε τον προπονητή Σέρχιο Γκονζάλεθ και τον αντικατέστησε με τον πρώην προπονητή της Σαουθάμπτον, Μαουρίσιο Πελεγκρίνο, χωρίς μέχρι τώρα το επιθυμητό αποτέλεσμα...

Δείτε εδώ τη διαμαρτυρία των οπαδών της:

🚨| The scenes at the Estadio Nuevo Mirandilla as Cadiz fans throw plastic raincoats onto the pitch in protest of the club's performances.



The referee had to blow for full-time early.

pic.twitter.com/Bii2gZSKHp