Αντσελότι: «Αν ο Κρόος αποσυρθεί το καλοκαίρι, έχει... μπάλες»

Ο Κάρλο Αντσελότι παίνεψε για ακόμα μια φορά τον Τόνι Κρόος και χάρισε ιδιαίτερη ατάκα όταν κλήθηκε να απαντήσει πάνω στο σενάριο απόσυρσης του Γερμανού το καλοκαίρι.

Στον αέρα παραμένει το μέλλον του Τόνι Κρόος στη Ρεαλ Μαδρίτης! Ο Γερμανός μέσος έχει πρόταση ανανέωσης στο τραπέζι από τη Βασίλισσα, αλλά θέλει να πάρει το χρόνο του και να αποφασίσει αν θα υπογράψει την μονοετή επέκταση ή αν θα κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια στο τέλος της σεζόν.

Από την πλευρά της η μητέρα του Γερμανού εξέφρασε δημόσια την επιθυμία της να δει τον γιο της να φοράει και του χρόνου τα λευκά της Βασίλισσας, βρίσκοντας φυσικά σύμμαχο τον Κάρλο Αντσελότι.

«Πάντα πρέπει να σέβεσαι τους γονείς σου, νομίζω ότι είναι κάτι που λείπει από τις νεότερες γενιές. Είναι μια απόφαση που ο Τόνι (σ.σ Κρόος) θα πάρει την κατάλληλη στιγμή και με τον σωστό τρόπο» ανέφερε αρχικά ο Ιταλός, ο οποίος χάρισε... ατάκα όταν κλήθηκε να απαντήσει στο σενάριο της απόσυρσης του Γερμανού.

«Αν το κάνει, τότε έχει χαρακτήρα και μπάλες» τόνισε ο Αντσελότι, ο οποίος δεδομένα ευελπιστεί πως ο Κρόος θα υπογράψει την ανανέωση και θα συνεχίσει στη Μαδρίτη και τη νέα σεζόν.

🚨⚪️ Ancelotti when asked about Toni Kroos who could retire in four months.



“I think that if Toni does it he has character, he has balls”.



“His mother says he should renew and stay? Always respect what old generation says”. 😄 pic.twitter.com/eisos1rve0