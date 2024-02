Την απόφαση του Κιλιάν Μπαπέ γύρω από το μέλλον του φέρνει στο φως η γαλλική «Parisien», η οποία υποστηρίζει πως ο Γάλλος επέλεξε τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Το μέλλον του Κιλιάν Μπαπέ φαντάζει στη Μαδρίτη! Μπορεί το περιβάλλον του πριν από μερικό διάστημα να διέψευσε την οποιαδήποτε συμφωνία με τη Ρεάλ, όμως όλο και περισσότερα Μέσα παρουσιάζουν μια διαφορετική πραγματικότητα.

Έπειτα από τις «BILD» και «Foot Mercato» ήταν η σειρά της «Parisien» να πάρει θέση για την υπόθεση του Γάλλου αστέρα, με το παριζιάνικο Μέσο να αποκαλύπτει πως ο Μπαπέ έχει πάρει την απόφασή του να φορέσει τα λευκά της Ρεάλ από την επόμενη σεζόν.

Όπως προσθέτει το δημοσίευμα στην Παρί Σεν Ζερμέν και στα αποδυτήρια της ομάδας γνωρίζουν την απόφαση του 25χρονου επιθετικού, με πηγές από το περιβάλλον του να εκμυστηρεύονται στο γαλλικό Μέσο πως αυτή τη φορά ο Μπαπέ είναι αποφασισμένος να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στη Ρεάλ και να θέσει τέλος στο σίριαλ.

Το μόνο που παραμένει αβέβαιο είναι η χρονική στιγμή που θα επιλέξει ο Γάλλος να ανακοινώσει δημόσια την απόφασή του, αν και άλλα δημοσιεύματα όπως της «Marca» υποστηρίζουν πως όλα θα γίνουν γνωστά εντός του Φεβρουαρίου.

🔵 INFO LE PARISIEN | Pour le PSG et différents acteurs majeurs du football français, le doute n’est plus permis : Kylian Mbappé a décidé de quitter la Ligue 1 à la fin de la saison et rejoindre le plus grand club du monde, qui l’attend depuis toujours

