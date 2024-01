Στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του στο τέλος της σεζόν, ο Τσάβι αναφέρθηκε στις τρέχουσες υποθέσεις της Μπαρτσελόνα, αλλά και στην απόφασή του να φύγει από το club.

Η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει την Οσασούνα στη «σκιά» της ανακοίνωσης του Τσάβι Ερνάντες ότι αποχωρεί από την ομάδα στο τέλος της σεζόν. Ο θρυλικό μέσος της ομάδας, στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου, μετά τη γνωστοποίηση της απόφασής του, μίλησε τόσο για την κατάσταση της ομάδας, όσο φυσικά και για την ανακοινωσή του.

«Μετά την ανακοίνωση, θέλω ενότητα, ως Barcelonista». Είναι σημαντικό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ειδικά όσον αφορά τα αποτελέσματα. Χρειαζόμαστε ολόκληρη τη Μπαρτσελόνα. Η σεζόν δεν έχει τελειώσει, έχουμε έναν αντίπαλο που είναι βράχος αμυντικά (Οσασούνα) Θα είναι δύσκολο, αλλά το μήνυμα είναι ενότητα για να τελειώσει η σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», τόνισε ο προπονητής στο πρώτο του μήνυμα.

Στην συνέχεια εξέπληξε τους παρευρισκόμενους αποκαλύπτοντας ότι η απόφασή του να φύγει είχε ληφθεί, από την αρχή της σεζόν: «Είναι ψυχικό και ποδοσφαιρικό θέμα. Το επίπεδο του ποδοσφαίρου πέφτει λόγω του ψυχικού επιπέδου. Γι' αυτό ανακοινώνω την παραίτηση, καθώς και το γεγονός ότι η δουλειά μας δεν εκτιμάται αρκετά.Το είχα ήδη αποφασίσει στην αρχή της σεζόν».

Όσον αφορά στο πώς αντέδρασαν οι παίκτες: «Ήξερα ότι ήμασταν ομάδα, αλλά με εξέπληξαν τα λόγια, οι κλήσεις. Με συγκίνησε. Είμαι "Cule" και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλύτερα και θα τα δώσουμε όλα. Τέλος, εξαρτόμαστε από τους παίκτες που θα εμπνευστούν και θα κάνουν ένα βήμα μπροστά», πρόσθεσε.

