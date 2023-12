Πριν την έναρξη του ντέρμπι της Αλ Ιτιχάντ με την Αλ Νασρ οι πρώην συμπαίκτες στη Ρεάλ Μαδρίτης, Κριστιάνο Ρονάλντο και Καρίμ Μπενζεμά είχαν τετ α τετ και αγκαλιάστηκαν.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και ο Γάλλος «killer» ήταν συνυπήρχαν στη Βασίλισσα από το 2009 έως το 2018 όταν ο CR7 αποχώρησε και μετακόμισε στο Τορίνο για λογαριασμό της Γιουβέντους. Σε αυτό το διάστημα πανηγύρισαν μαζί τέσσερα Champions League, τρία Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, τρία Super Cup Ευρώπης, δυο πρωταθλήματα, ισάριθμα κύπελλα και Super Cup.

Cristiano Ronaldo and Karim Benzema catching up 🤗



