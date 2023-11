Την πρώτη του κλήση στην εθνική Βραζιλίας κέρδισε ο 17χρονος Έντρικ κι έγινε ο νεότερος που το καταφέρνει από τον Ρονάλντο πίσω στο 1993.

Η Βραζιλία μοιάζει με μια αχανή δεξαμενή ποδοσφαιρικού ταλέντου με δεκάδες wonderkids να ξεπετάγονται συνεχώς από τη... χύτρα με το μαγικό φίλτρο και να απασχολούν τις ομάδες της Ευρώπης.

Ίσως ο πιο λαμπερός βέβαια εκ των υπολοίπων να είναι ο Έντρικ, ο 17χρονος επιθετικός της Παλμέιρας για τον οποίο η Ρεάλ εκταμίευσε το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ (μαζί με μπόνους και φόρους) προκειμένου να τον φέρει στη Μαδρίτη το επόμενο καλοκαίρι.

Ο νεαρός Βραζιλιάνος κάνει πράγματα και θαύματα στην πατρίδα του και οι τελευταίες του εμφανίσεις τού χάρισαν την πρώτη του κλήση στην εθνική Βραζιλίας!

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό δε είναι πως ο Έντρικ σε ηλικία 17 ετών έγινε ο νεότερος που κερδίζει μια κλήση στο αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα από το 1994, όταν τότε ο Ρονάλντο ετοιμαζόταν για το πρώτο του βήμα με την εθνική ομάδα.

Μια συγκυρία... παροιμιώδης, μιας και ο επιθετικός της Παλμέιρας έχει χαρακτηριστεί από πολλούς στην πατρίδα του ως νέος Ρονάλντο λόγω της σωματοδομής του, της εκπληκτικής ντρίμπλας, αλλά και της σχέσης του με το γκολ.

Palmeiras were down 3-0 to Botafogo before Endrick’s two golazos inspired a 4-3 comeback.



