Μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης του Βινίσιους, η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε και με τον Ροντρίγκο για πενταετή επέκταση του συμβολαίου του.

Την πίστη της στα δικά της νιάτα αποδεικνύει ξανά η Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Μερένγκες έχουν ντύσει στα λευκά αρκετούς από τους πιο υποσχόμενους νεαρούς ποδοσφαιριστές του πλανήτη και δείχνουν αποφασισμένοι να χτίσουν το μέλλον τους σε αυτό το... εκρηκτικό μείγμα.

Μόλις λίγες ώρες πριν, η Ρεάλ ανακοίνωσε την ανανέωση του Βινίσιους και όπως φαίνεται τον ίδιο δρόμο θα ακολουθήσει και ο Βραζιλιάνος διόσκουρός του, Ροντρίγκο. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Μαδριλένοι τα έχουν βρει σε όλα με την πλευρά του 22χρονου, ο οποίος αναμένεται άμεσα να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο «Μπερναμπέου» μέχρι και το 2028.

🚨⚪️ EXCLUSIVE: Rodrygo, set to sign new long term deal at Real Madrid on Thursday, agreement confirmed.



Understand it will be valid until June 2028 as key, top player for present & future plans at Real Madrid.



🇧🇷 New release clause: €1B. pic.twitter.com/RPTiwyuypQ