Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έβγαλε το... καπέλο στον Τζουντ Μπέλινγκχαμ για το φανταστικό πρώτο του γκολ στο μεγάλο ντέρμπι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ κάνει απίστευτα πράγματα στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο 20χρονος Βρετανός χαφ έβαλε ακόμα ένα βραβείο MVP στη συλλογή του, καθώς με δυο γκολ του οδήγησε τη Βασίλισσα σε θριαμβευτική ανατροπή επί της Μπαρτσελόνα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης, στην πρώτη του εμφάνιση σε Clasico.

Ο Άγγλος μέσος ισοφάρισε για τους Μερένγκες στο 68' με έναν τρομερή κεραυνό εκτός περιοχής. Ο πρώην συμπαίκτης του Μπέλινγκχαμ στην Ντόρτμουντ και νυν «killer» της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ ανέβασε video με τη γκολάρα του Βρετανού σε story στο Instagram και τον αποθέωσε, χαρακτηρίζοντας τον: «εξωπραγματικό τύπο».

📲| Erling Haaland on Instagram. Appreciating his former teammate Jude Bellingham 🤝💫 pic.twitter.com/sQwe1K81CX