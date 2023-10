Η Μπαρτσελόνα θα προσπαθήσει το καλοκαίρι να αγοράσει από τη Μάντσεστερ Σίτι τον Ζοάο Κανσέλο και είναι πρόθυμη να βγάλει από τα ταμεία της έως και 25 εκατομμύρια ευρώ.

Η Μπαρτσελόνα θέλει να αγοράσει το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Σίτι τον Ζοάο Κανσέλο με 25 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με την καταλανική «Sport» οι Καταλανοί ετοιμάζουν από τώρα την πρόταση τους για την απόκτηση του 29χρονου άσου. Υπολογίζεται πως η προσφορά θα αγγίξει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται όμως για ένα νούμερο χαμηλό όσον αφορά τις απαιτήσεις των Πολιτών, οι οποίοι επιθυμούν την πώληση του ποδοσφαιριστή στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του deal θα παίξει τόσο ο ποδοσφαιριστής όσο και ο ατζέντης του, Χόρχε Μέντες.

Υπενθυμίζουμε πως ο δανεισμός του Κανσέλο στην Μπαρτσελόνα έχει ισχύ μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Με το τέλος της τρέχουσας σεζόν ο Πορτογάλος θα κληθεί να επιστρέψει στο Μάντσεστερ και από εκεί να αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

🚨 Barcelona will try to sign Cancelo for a fee of €25m this summer. There's optimism that they'll succeed. @sport 🇵🇹 pic.twitter.com/VFylsweSVO