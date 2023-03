Έκπληκτος ο Ζοάο Κανσέλο έμαθε στον «αέρα» για την απόλυση του Νάγκελσμαν (vid)

Ο Ζοάο Κανσέλο μίλησε στη μικτή ζώνη μετά τον αγώνα Πορτογαλία - Λιχτενστάιν και πληροφορήθηκε από τον δημοσιογράφο για την απόλυση του προπονητή του στη Μπάγερν Μονάχου Γιούλιαν Νάγκελσμαν.

Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν απολύθηκε από την Μπάγερν Μονάχου και ο Πορτογάλος διεθνής αμυντικός των Βαυαρών Ζοάο Κανσέλο, μιλώντας στη μικτή ζώνη μετά το παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Λιχτενστάιν, έδειξε την έκπληξή του μπροστά στις κάμερες όταν πληροφορήθηκε το νέο.

Χαρακτηριστικά είπε: «Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ήξερα ότι ο Τούχελ είναι ο νέος προπονητής. Είμαι έκπληκτος. Ευχαριστώ τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν για ό,τι έκανε για μένα. Ήταν αυτός που με ήθελε στην Μπάγερν. Είμαι έκπληκτος, του εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον!»

Δείτε τη χαρακτηριστική στιγμή:

Cancelo's reaction when he was informed about the news of Nagelsmann's dismissal [🎥 @SPORTTVPortugal]pic.twitter.com/AkAg2M4UYP