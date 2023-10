Ιμπραΐμοβιτς: «Έφερα τη γ@μ*μένη Ferrari μου και πάρκαρα μπροστά στο γραφείο του»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έριξε φως στην ταραγμένη σχέση του με τον Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μπαρτσελόνα, αποκαλύπτοντας μια στιγμή όταν παράκουσε τις εντολές να μην φέρει τη Ferrari του στην προπόνηση.

Ο 42χρονος πλεόν Σουηδός σταρ, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, πήρε μεταγραφή στη Μπαρτσελόνα το 2009, σημειώνοντας 16 γκολ σε 29 εμφανίσεις για τον σύλλογο.

Ωστόσο, αποκαλύπτοντας πώς ήταν ο χρόνος του στο σύλλογο της Βαρκελώνης, ο Ίμπρα είπε ότι «δεν είχε πλέον την ελευθερία στο γήπεδο» που χρειαζόταν. Περιγράφοντας μια από τις πρώτες φορές που συνάντησε τον Πεπ Γκουαρδιόλα, τον οποίο είχε περιγράψει προηγουμένως ως έναν «δειλό», «χωρίς μπάλες», είπε στον Πιρς Μόργκαν στο «Piers Morgan Uncensored»:

«Όταν συνάντησα τον Πεπ Γκουαρδιόλα, μου είπε: Θυμήσου, οι παίκτες εδώ δεν έρχονται με τη Ferrari. Τι έκανα; Φυσικά. Έφερα τη Ferrari μου. Φώναξα: "Δεν έχεις κανένα μπ***!" και χειρότερο από αυτό πρόσθεσα: Μπορείς να πας στην κόλαση!».

Στην αυτοβιογραφία του ο Ζλάταν έριξε φως στις εκρηκτικές συνέπειες της αποχώρησης της Μπαρτσελόνα από την Ίντερ από το Champions League. Είπε: «Το έχασα τελείως και ίσως να περίμενες ο Γκουαρδιόλα να πει λίγα λόγια ως απάντηση, αλλά είναι ένας δειλός».

