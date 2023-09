«Fair play; Έλα ρε φίλε, έχεις πετάξει τη μπάλα τέσσερις φορές στο γήπεδο για να φας χρόνο» απάντησε ο Μπέλινγκχαμ στον Αθπιλικουέτα μετά την επίπληξη από τον αμυντικό της Ατλέτικο για το τάκλιν του Άγγλου στον Κορέα.

Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ είχε μια έντονη συνομιλία με τον Αθπιλικουέτα μετά το σκληρό φάουλ του Άγγλου στον Άνχελ Κορέα στα τελευταία λεπτά του ντέρμπι της Μαδρίτης, το οποίο η Ατλέτικο κέρδισε με 3-1 επί της Ρεάλ.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ζήτησε κόκκινη κάρτα για το τάκλιν του Μπέλινγκχαμ κόντρα στον Κορέα. «Η φάση με τον Κορέα, η τελευταία, μου φάνηκε σαν αποβολή του Μπέλινγκχαμ. Μου φάνηκε δύσκολο, με το πόδι του ψηλά, ο Κορέα να χτυπάει την μπάλα. Φαινόταν επικίνδυνο για τον Ανχελίτο», είπε συγκεκριμένα ο Τσόλο στο DAZN.

Η συγκεκριμένη φάση συζητήθηκε και μεταξύ Μπέλινγκχαμ και Αθπιλικουέτα.Ο Ισπανός επίπληξε τον Άγγλο για το σκληρό τάκλιν του στον Κορέα και σε σκηνές που μεταφράστηκαν από το «BeIn Sports», ο μέσος της Ρεάλ φαίνεται να λέει στον αμυντικό της Ατλέτι.

«Fair Play? Έλα ρε φίλε, έριξες τη μπάλα τέσσερις φορές στο γήπεδο για να φας χρόνο».

Εδώ το τάκλιν:

Arberola Rojas no quiso expulsar a Bellingham porque juega de blanco, sencillo.



Roja directa como una casa, no juega al balón, entrada muy violenta que casi lesiona a Correa de gravedad. No hay necesidad de hacer esto en el centro del campo en el min. 95. pic.twitter.com/qxFbrXpTgb