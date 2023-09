Τη δική της αλυσίδα εστιατορίων γρήγορου φαγητού σκοπεύει να εγκαινιάσει η Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στον Οκτώβριο, με το πρώτο μαγαζί να ανοίγει τις πύλες του στην Πόλη του Μεξικού.

Οι επενδυτικοί ορίζοντες της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως δεν περιορίζονται αμιγώς σε αθλητικά επίπεδα. Στη ισπανική πρωτεύουσα άλλωστε θέλουν να επεκτείνουν το brand τους σε όλο και μεγαλύτερη διάσταση, με την τελευταία ιδέα που πέφτει στο τραπέζι να αφορά το φαγητό!

Σύμφωνα με το «Relevo», οι Μαδριλένοι σκοπεύουν να εγκαινιάσουν μια αλυσίδα εστιατορίων fast-food μέσα στον Οκτώβριο, η οποία θα φέρει την επωνυμία «UNO».

Τα εγκαίνια του πρώτου μαγαζιού αναμένονται μέσα στον Οκτώβριο στην Πόλη του Μεξικού, η οποία προτιμήθηκε αντί κάποιας ισπανικής μεγαλούπολης.

Κεντρική ιδέα πίσω από το όλο εγχείρημα είναι οι οπαδοί της Ρεάλ από όλο τον κόσμο να μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα μέρος υπό την αιγίδα του συλλόγου για να παρακολουθούν τους αγώνες των Μερένγκες.

🚨| OFFICIAL: UNO By Real Madrid will be club's ‘fast casual’ restaurant brand. The first store to open next October in Mexico. 🇲🇽🍲 pic.twitter.com/FYArzm1nBc