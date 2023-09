Ζοάο Φέλιξ: «Είναι αλήθεια, θυσίασα ένα σημαντικό χρηματικό ποσό για να έρθω στην Μπαρτσελόνα»

Ένα σημαντικό χρηματικό ποσό θυσίασε ο Ζοάο Φέλιξ προκειμένου να αγωνιστεί για την Μπαρτσελόνα, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος, αλλά είχε ανάγκη μια αλλαγή.

Ο Ζοάο Φέλιξ φορώντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα εκπλήρωσε ένα όνειρο για το οποίο ρίσκαρε πολλά. Στις 18 Ιουλίου, είπε δυνατά και ξεκάθαρα, παρά το γεγονός ότι ακόμα ανήκε στις τάξεις της Ατλέτικο Μαδρίτης, ότι θα ήταν «ένα όνειρο» να παίξει για την Μπάρτσα. Αυτά τα λόγια ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ηγέτες των «Κολτσονέρος» και τον Σιμεόνε να ανοίξουν την πόρτα για να μετακομίσει στο «Καμπ Νου».

Ο Ζοάο δεν έπαιξε ούτε λεπτό στη μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία της Ατλέτικο. Τώρα πρέπει να αποδώσει και να πείσει την Μπάρτσα να τον υπογράψει το επόμενο καλοκαίρι, όταν η Ατλέτικο, που τον ανανέωσε μέχρι το 2029, θα ζητήσει πολλά χρήματα για να τον αποδεσμεύσει.

«Ο Τσάβι μου έχει πει από την πρώτη μέρα να παίζω για να το απολαύσω, να παίζω με χαρά και να παίζω το ποδόσφαιρό μου. Φυσικά μου δίνει οδηγίες τακτικής αλλά πάνω από όλα απολαμβάνω, ότι διασκεδάζω και αυτό προσπαθώ να κάνω. Ειλικρινά δεν περίμενα αυτό το ξεκίνημα. Πίστευα, και εξακολουθώ να πιστεύω, ότι αυτό είναι το ιδανικό μέρος για μένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα πάνε πολύ, πολύ καλά», ανέφερε ο Πορτογάλος επιθετικός σε συνέντευξή του στη Mundo Deportivo.

Ερωτηθείς για το αν έκανε μεγάλη προσπάθεια -με οικονομικούς όρους- για να φορέσει τη φανέλα της Μπάρτσα απάντησε: «Ναι, η αλήθεια είναι ότι άφησε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό από τον μισθό μου. Αλλά, έπρεπε να κάνω μια αλλαγή, έπρεπε να πάω σε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να παίξω το ποδόσφαιρό μου, και όπως είπα, πάντα πίστευα ότι αυτό θα ήταν το ιδανικό μέρος. Τα πράγματα πάνε καλά και έπρεπε να κάνω αυτή την προσπάθεια για να έχω τη χαρά να παίζω ξανά».

João Félix: “It’s true, I gave up important amount of money to join Barça” 🔵🔴



“I needed to change, I wanted to join this club”, tells Mundo Deportivo. pic.twitter.com/xcQhwaslXv