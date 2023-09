Η Μπαρτσελόνα θα αγωνιστεί στις (29/10) κόντρα στη Ρεάλ με φανέλα στην οποία θα υπάρχει η «γλώσσα» των Rolling Stones.

Η Μπαρτσελόνα έκανε γνωστό πως στο Clasico κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης θα αγωνιστεί με εμφάνιση, στην οποία θα υπάρχει η «γλώσσα» των Rolling Stones.

Η κίνηση αυτή οφείλεται στο γεγονός της κυκλοφορίας του νέου άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος, η οποία είναι προγραμματισμένη δύο μέρες πριν το παιχνίδι. Υπενθυμίζουμε πως κύριος χορηγός της Μπαρτσελόνα είναι η εταιρεία «Spotify», που παράλληλα είναι και προωθητής του νέου άλμπουμ της μπάντας.

🚨 Barcelona will play the next Clasico with the Rolling Stones logo on its shirt as part of their sponsorship deal with Spotify. 🎸



The match, scheduled for October 29, will take place a few days after the release of the British band's new album. 🎵



(📸 @Footy_Headlines) pic.twitter.com/aVfzpqqBmZ