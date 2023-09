Σύμφωνα με τα πολωνικά Μέσα, ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα χρωστάει χρήματα στην πολωνική ομοσπονδία.

Η σχέση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με την Πολωνική Ομοσπονδία (PZPN) περνάει κρίση. Στην αρχή της τελευταίας συγκέντρωσης της ομάδας, σε συνέντευξή του στην Eleven Sport, ο επιθετικός επιτέθηκε στην PZPN δηλώνοντας ότι «σε κάποιες θέσεις πρέπει να απαιτείς τάξη και να ξέρεις πώς να συμπεριφέρεσαι» και, παρόλο που είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας για να διευθετηθεί η διαμάχη, η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται.

Αυτό το Σάββατο (09/09), η πολωνική εφημερίδα Meczyki ανέφερε ότι ο Λεβαντόφσκι χρωστάει χρήματα στην ομοσπονδία της χώρας του. Συγκεκριμένα, φέρεται πως σε δείπνο που παρατέθηκε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ στο Κατάρ, ο παίκτης της Μπαρτσελόνα κάλεσε την ομάδα στο εστιατόριο του Τούρκου σεφ Σαλτ Μπάε και αν και αρχικά τα έξοδα επρόκειτο να τα επωμιστεί ο ίδιος, ως αρχηγός της εθνικής, κατέληξε να περάσει τον λογαριασμό στην Ομοσπονδία.

Το περιβάλλον του επιθετικού αρνήθηκε αμέσως τις κατηγορίες και επιβεβαιώνει ότι το PZPN ήταν υπεύθυνο για τη διάδοση της φήμης για να βλάψει την εικόνα του σταρ.

“Not a day goes by without a controversy surrounding Polish football.



Today a rumor emerged that Lewandowski did not pay for dinner at Chef Nusret Gökçe's famous restaurant, Salt Bae, to which he invited his teammates during their presence in the World Cup in Qatar, and sent… pic.twitter.com/JFTx3tuJ9l