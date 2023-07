Ο Αρντά Γκιουλέρ επέλεξε Ρεάλ Μαδρίτης αντί για Μπαρτσελόνα κι όπως δήλωσε ο παππούς του 18χρονου Τούρκου, ένα τηλεφώνημα από τον Λούκα Μόντριτς έπαιξε τον... ρόλο του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε την... αρπαγή του Αρντά Γκιουλέρ μέσα από τα χέρια της Μπαρτσελόνα και ενέταξε στο δυναμικό της ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για τα επόμενα έξι χρόνια.

Ο 18χρονος θαυματουργός μεσοεπιθετικός είδε τις δύο δυνάμεις του Clasico να μονομαχούν για την απόκτησή του και παρά τις προχωρημένες επαφές με τους Μπλαουγκράνα, αποφάσισε να πει το «ναι» στη Βασίλισσα. Μια απόφαση που δύσκολα μπορεί να παρεξηγηθεί, μετά από ένα τέτοιο τηλεφώνημα και μια μαγική υπόσχεση όπως αυτή που έλαβε δια στόματος Λούκα Μόντριτς!

Ο βετεράνος Κροάτης αρτίστας, ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα νέο συμβόλαιο για ακόμα μια χρονιά στην αγαπημένη του Ρεάλ, τηλεφώνησε στον κατά 19 χρόνια νεότερο Γκιουλέρ προκειμένου να τον πείσει να συνεχίσει την καριέρα του στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Και στη συνομιλία που είχαν, ο παππούς του παίκτη, Μεχμέτ Αλί Γκιουλέρ, δήλωσε ότι του υποσχέθηκε πως θα πάρει τη φανέλα του στη Ρεάλ με το Νο10 μόλις εκείνος αποσυρθεί το επόμενο καλοκαίρι!

«Θα αποσυρθώ από το ποδόσφαιρο σε έναν χρόνο, θα γίνεις το Νο10 της Ρεάλ», ήταν χαρακτηριστικά το μήνυμα του Κροάτη σύμφωνα με τον παππού Γκιουλέρ, με τον 18χρονο ανερχόμενο σταρ προς το παρόν να συμβιβάζεται με το Νο24.



Arda Güler’s grandfather: “Luka Modrić called Arda and said: “I will retire after 1 year, the number 10 will be yours”.” pic.twitter.com/SXc7PXmjQK