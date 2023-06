Μπέιλ για Ρονάλντο: «Αν κερδίζαμε 5-0 και δεν σκόραρε, πετούσε τα παπούτσια του θυμωμένος» (vid)

Ο Γκάρεθ Μπέιλ αποκάλυψε κάποια από τα παρασκήνια του Κριστιάνο Ρονάλντο, από την εμπειρία που είχε μαζί του τα πέντε χρόνια που αγωνίστηκαν μαζί στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γκάρεθ Μπέιλ αποκάλυψε σε video που κυκλοφόρησε στα social media κάποιες από τις συμπεριφορές του άλλοτε συμπαίκτη του, Κριστιάνο Ρονάλντο, όταν οι δυο τους επί πέντε χρόνια (2013-2018) φορούσαν τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Υπενθυμίζουμε πως ο Ουαλός σταρ κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία μόλις 33 ετών, τον περασμένο Γενάρη.

«Ήταν πραγματικά καλός. Είχε τις στιγμές του. Για παράδειγμα, αν είχαμε κερδίσει 5-0 και δεν είχε σκοράρει, έμπαινε στα αποδυτήρια και πετούσε τα παπούτσια του θυμωμένος. Είναι σαν να κέρδισε η ομάδα σου στο Ryder Cup, αλλά δεν πήρες πόντο οπότε είσαι θυμωμένος. Αλλά ήταν καλός τύπος, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να φοβηθούν για το πώς είναι, αλλά δεν υπάρχει λόγος», είπε χαρακτηριστικά για τον Ρονάλντο ο Μπέιλ.

Bale does not rate Cristiano Ronaldo like that. pic.twitter.com/CSDrTA9LnT