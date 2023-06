Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 18χρονου επιθετικού, Βίτορ Ρόκε, από την Ατλέτικο Παραναένσε έναντι 40 εκατ. ευρώ και συμβόλαιο έως το 2028.

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του Βραζιλιάνου wonderkid, Βίτορ Ρόκε.

Πρόκειται για τον 18χρονο επιθετικό της Ατλέτικο Παραναένσε, ο οποίος είναι έτοιμος να ετοιμάσει βαλίτσες για να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι με φόντο τη μεταγραφή του στην ομάδα του Τσάβι.

Για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεταγραφική κίνηση, οι Μπλαουγκράνα θα βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη αφού θα καταβάλουν το ποσό των 40 εκατ. ευρώ σε τρεις δόσεις στη βραζιλιάνική ομάδα. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Ισπανία για να βάλει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο σύμφωνα με την «AS».



Πρόκειται για την πρώτη ηχηρή μεταγραφική κίνηση του Ντέκο στους Καταλανούς, καθώς είναι μια υπόθεση που έχει αναλάβει ο ίδιος. Πόσω δε μάλλον όταν πρόκειται για ένα ταλέντο που ήθελαν δεκάδες ευρωπαϊκές ομάδες από τα κορυφαία πρωταθλήματα όπως οι Τσέλσι, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μίλαν μεταξύ άλλων.

Στο ρεπορτάζ πάντως συμπληρώνεται ότι προκειμένου η Μπάρτσα να μπορέσει να τον ανακοινώσει και επίσημα ως μεταγραφικό απόκτημα, πρέπει να ελαφρύνει το μισθολογικό φορτίο με τουλάχιστον τρεις αποχωρήσεις.

🚨🎖| Vitor Roque is expected to cost €40M and will sign a 5 year deal. His signing will be made official when exits are confirmed! [@fansjavimiguel] #fcblive 🔥🔥 pic.twitter.com/GzJKGGGJL5