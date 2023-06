Η Ατλέτικο Μαδρίτης αναδείχθηκε ισόπαλη με τη Βιγιαρεάλ με 2-2, τερμάτισε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και έχασε 7,2 εκατομμύρια ευρώ. Φωνάζουν για πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο οι Ροχιμπλάνκος.

Με ακόμα μια «γκέλα» έκλεισε τη σεζόν η Ατλέτικο Μαδρίτης. Οι Ροχιμπλάνκος στο τελευταίο τους ματς στη La Liga δέχτηκαν γκολ από τον Χόρχε Πασκουάλ 90+2', έμειναν στην ισοπαλία με τη Βιγιαρεάλ, εκτός έδρας (2-2) και τερμάτισαν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, στο -1 από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης (78-77).

Μαζί με την δεύτερη θέση οι Μαδριλένοι έχασαν και 7,2 εκατομμύρια ευρώ! Την επόμενη σεζόν η δεύτερη ομάδα της Ισπανίας θα λάβει από τα τηλεοπτικά δικαιώματα 54,1 εκατομμύρια ευρώ και η τρίτη 46,9 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ατλέτικο διαμαρτύρεται έντονα για πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο σε χέρι του Μαντί σε σουτ του του Αντουάν Γκριεζμάν. «Ακριβώς όταν νομίζαμε ότι τα είχαμε δει όλα, την τελευταία μέρα… Χωρίς λόγια», ανέφεραν σε ανάρτηση τους οι Ροχιμπλάνκος, ενώ από την πλευρά του ο Ντιεγκό Σιμεόνε είπε:«To χέρι του Μαντί; Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις κάτι που είναι πολύ ξεκάθαρο στην τηλεόραση. Το χέρι είναι έξω από το σώμα, ειλικρινά, δεν ξέρω τι άλλο να πω».

