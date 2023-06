Σύμφωνα με τη Sport η Ίντερ Μαϊάμι προσφέρει τετραετές συμβόλαιο στον Λιονέλ Μέσι με απολαβές ύψους 50.000.000 ευρώ. Πως μπορεί να καταλήξει στην Μπαρτσελόνα μέσω... Μπέκαμ.

O Λιονέλ Μέσι αποτελεί παρελθόν από την Παρί Σεν Ζερμέν και εντός των επόμενων 24ωρων αναμένεται να αποφασίσει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Η Αλ Χιλάλ του προσφέρει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου, όμως η Ίντερ Μαϊάμι του δίνει την ευκαιρία να επιστρέψει στην... Μπαρτσελόνα.

Σύμφωνα με την καταλανική SPORT η επίσημη πρόταση της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ αφορά τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με ετήσιες απολαβές της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Οι Μπλαουγκράνα ακόμα δεν έχουν βγάλει... άκρη με την La Liga για να κάνουν δικό τους τον Αργεντινό σούπερ σταρ μετά από μια διετία, όμως θα μπορούσαν να τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο ηγέτης της Αλμπισελέστε θα μπορούσε να πάει δανεικός στην Μπαρτσελόνα για 6 έως18 μήνες και εν συνεχεία να κλείσει την καριέρα του στο MLS. Οι εξελίξεις αναμένονται τα επόμενα 24ωρα.

