Τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Βινίσιους να ψάχνει τρόπο... διαφυγής από την Ισπανία βάζουν τα εγχώρια Μέσα, τονίζοντας πως ο Βραζιλιάνος δεν σκέφτεται να φύγει από τη Ρεάλ.

«Βόμβα» πυροδότησε το βραζιλιάνικο Μέσο «UOL», το οποίο έκανε λόγο για τάσεις φυγής του Βινίσιους από τη Ρεάλ Μαδρίτης λόγω των συνεχόμενων ρατσιστικών επιθέσεων που δέχεται στα γήπεδα της Ισπανίας.

Ο ίδιος ο Βραζιλιάνος νωρίτερα είχε φροντίσει να κάνει ευθεία επίθεση στον πρόεδρο της La Liga αλλά και στο ίδιο το πρωτάθλημα για την ανοχή σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, γεγονός που έδωσε ακόμα περισσότερη τροφή στις φημολογίες περί αποχώρησης.

Παρόλα αυτά, τόσο έγκυρος ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο, όσο και μια σειρά Μέσων από την Ισπανία ξεκαθαρίζουν πως ο 22χρονος αστέρας δεν σκέφτεται να φύγει από τη Μαδρίτη.

Αντίθετα στόχος του είναι να συνεχίσει να μεγαλουργεί με τη φανέλα της Ρεάλ και να πολεμά παράλληλα τον ρατσισμό που έχει παρασιτήσει στα ισπανικά γήπεδα.

Vinicius has no intention to leave Real Madrid.



Real Madrid have no intention to let Vini leave.



New deal until June 2027, signed since last year and set to be unveiled very soon.



No other way: Real and Vini will continue together, fighting racism together.