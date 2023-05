Στα άκρα ωθεί τη σχέση του με τη La Liga ο Βινίσιους, ο οποίος μετά τις δηλώσεις του Χαβιέρ Τέμπας που άφησε «αιχμές» κατά του Βραζιλιάνου αντί να τον στηρίξει μετά τη ρατσιστική επίθεση, τον χαρακτήρισε εμμέσως ισάξιο με τους ρατσιστές και ζήτησε άμεσα πράξεις.

Η ατμόσφαιρα στο ισπανικό ποδόσφαιρο μυρίζει «μπαρούτι» μετά τη ρατσιστική επίθεση που δέχθηκε ο Βινίσιους Ζούνιορ από οπαδούς της Βαλένθια και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ όχι μόνο δεν προσπαθεί να αποκλιμακώσει την ένταση, αλλά ωθεί στα άκρα τη σχέση του με τη La Liga.

Ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης μετά το τέλος του ματς προχώρησε σε ανάρτηση δηλώνοντας πως «Το πρωτάθλημα που κάποτε άνηκε στον Ροναλντίνιο, στον Ρονάλντο, τον Κριστιάνο και τον Μέσι, σήμερα ανήκει στους ρατσιστές», μια δήλωση στην οποία απάντησε με τη σειρά του ο πρόεδρος της ισπανικής Λίγκας, Χαβιέρ Τέμπας. Και προς έκπληξη πολλών, ο Ισπανός παράγοντας δεν ανέφερε σε κανένα σημείο του κειμένου πως στηρίζει τον Βινίσιους μετά το συμβάν, ασκώντας κριτική αντ' αυτού στον Βραζιλιάνο για τη συνολική του δράση επί του ζητήματος.

«Από τη στιγμή που εκείνοι που θα έπρεπε να σου εξηγήσουν τι εστί La Liga και τι γίνεται σε περιπτώσεις ρατσισμού δεν το κάνουν, προσπαθήσαμε να σου το εξηγήσουμε εμείς. Αλλά δεν παρουσιάστηκες ποτέ σε καμία από τις δύο προγραμματισμένες εκδηλώσεις που εσύ ο ίδιος ζήτησες. Πριν ασκήσεις κριτική και προσβάλεις τη La Liga, πρέπει να πληροφορηθείς κατάλληλα. Μην αφήνεις τον εαυτό σου να χειραγωγείται και βεβαίωσε ότι κατανοείς πλήρως τις δυνάμεις του καθενός και τη δουλειά που έχουμε κάνει όλοι μαζί», ανέφερε ο Τέμπας, πυροδοτώντας και νέα ανάρτηση του Βινίσιους ο οποίος του επιτέθηκε ευθέως, χαρακτηρίζοντάς τον εμμέσως ως ίδιο με τους ρατσιστές και ζητώντας άμεσα πράξεις κι όχι άλλα λόγια ή hashtags.

«Για άλλη μια φορά, αντί να ασκεί κριτική στους ρατσιστές, ο πρόεδρος της La Liga εμφανίζεται στα social media για να μου επιτεθεί.

Όσο κι αν μιλάς και προσποιείσαι ότι δεν διαβάζεις, η εικόνα του πρωταθλήματός σου δέχεται τριγμούς. Δες απλά τις απαντήσεις κάτω από την ανάρτησή σου και μείνε έκπληκτος.

Το να βγάζεις εκτός κουβέντας τον εαυτό σου σε κάνει ισάξιο με τους ρατσιστές. Δεν είμαι φίλος σου για να σου μιλήσω για τον ρατσισμό. Θέλω πράξεις και τιμωρίες. Τα hashtag σας δεν με συγκινούν».

