Οι παίκτες της Ρεάλ Σοσιεδάδ έστησαν pasillo για να τιμήσουν την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα πριν τη σέντρα του μεταξύ τους παιχνιδιού στο «Καμπ Νόου».

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ είναι η... καλεσμένη της Μπαρτσελόνα στη φιέστα της στο «Καμπ Νόου» για την κατάκτηση του 27ου πρωταθλήματος της ιστορίας τους. Πριν τη σέντρα της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 35η αγωνιστική της La Liga οι Βάσκοι έστησαν pasillo για να τιμήσουν τους πρωταθλητές.

The Guard of Honor for your La Liga Champions, Futbol Club Barcelona! 🙌



👏 Eskerrik asko @RealSociedad 👏 pic.twitter.com/SMG28IdKMD