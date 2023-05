Λαόθ: «Με γ@#!$αν, με διώχνουν τον Ιούνιο»

Ο Αντόνιο Ματέου Λαόθ σε διάλογο που είχε με τον Ροντρίγκο Ντε Πολ πριν το ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Βαγιαδολίδ ανέφερε πως η ισπανική επιτροπή διαιτησίας τον αναγκάζει να ολοκληρώσει την καριέρα του το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Αντόνιο Ματέου Λαόθ και ο Ντελ Θέρο Γκράντε μετά από 15 χρόνια καριέρας στη διαιτησία στην Ισπανία αναγκάζονται να... κρεμάσουν την σφυρίχτρα τους το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς η ισπανική Ένωση Διαιτητών αποφάσισε να μην τους ανανεώσει. Πρόκειται για απόφαση του αρχιδιαιτητή, Λουίς Μεδίνα Κανταλέχο, ο οποίος τους δίνει την επιλογή να μεταφερθούν σε ρόλο VAR, αν και ο ιδιόρρυθμος Ματέου Λαόθ δεν βλέπει με θετικό μάτι ως τώρα αυτή την προοπτική.

Ο 46χρονος ρεφ που είχε διευθύνει την προηγούμενη σεζόν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ σφύριξε την Κυριακή (30/4) το ματς της Βαγιαδολίδ με την Ατλέτικο. Σύμφωνα με τα πλάνα του Movistar πριν από τη σέντρα ο Ροντρίγκο Nτε Πολ τον ρώτησε για το μέλλον του, με τον Λαόθ να φαίνεται να απαντά: «Με γ@#!$αν, όμως τι να κάνουμε, θα φύγω τώρα. Με διώχνουν τον Ιούνιο».

Mateu Lahoz to Rodrigo de Paul during the match between Atletico and Real Valladolid: "I'm f*cked. They're kicking me out in June..."



