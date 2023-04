Ο Τσάβι έβαλε τον Λαμίν Γιαμάλ ως αλλαγή στον αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Μπέτις, με τον 15χρονο μεσοεπιθετικό να γίνεται ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία των Καταλανών στη La Liga.

Ο Λαμίν Γιαμάλ με το ντεμπούτο του έγραψε το όνομα του στην ιστορία της Μπαρτσελόνα. Ο Τσάβι έβαλε τον νεαρό μεσοεπιθετικό στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπέτις στο 86ο λεπτό αντί του Γκάβι, με το σκορ στο 4-0 και ο Ισπανός με ρίζες από την Γουινέα σε ηλικία 15 ετών και 290 ημερών έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής των Μπλαουγκράνα σε αγώνα πρωταθλήματος.

Ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί με τους Μπλαουγκράνα σε οποιαδήποτε διοργάνωση είναι ο Αρμάντο Μαρτίνεθ Σατζί σε ηλικία 14 ετών και 200 ημερών, ο οποίος είχε αγωνιστεί στις 13 Νοεμβρίου του 1920 για το Περιφερειακό Πρωτάθλημα της Καταλονίας. Ο Γιαμάλ είναι ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί με την Μπάρτσα στον 21ο αιώνα.

