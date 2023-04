Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτοιμη να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Εντουάρντο Καμαβινγκά, βάζοντάς του ρήτρα 1.000.000.000 ευρώ!

Στην Ισπανία δεν είναι σπάνιο να βλέπουμε... τρελές ρήτρες στα συμβόλαια των παικτών.

Μία απ' αυτές αναμένεται να μπει και στη νέα συμφωνία που θα επιδιώξει η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Εντουάρντο Καμαβινγκά. Όπως τονίζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι διοικούντες τη Βασίλισσα, είναι πρόθυμοι να προσφέρουν νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές στον 20χρονο Γάλλο.

Μάλιστα, η ρήτρα αποδέσμευσής του θα φτάσει το 1.000.000.000 ευρώ, βάσει με το εν λόγω ρεπορτάζ.

Το Γενάρη υπήρξαν δημοσιεύματα που τον ήθελαν να φεύγει από τη Μαδρίτη, αλλά ο παίκτης θέλει να παραμείνει και όπως φαίνεται και από την ομάδα δεν θέλουν να τον χάσουν.

Ο Καμαβινγκά, φέτος μετράει 49 συμμετοχές με 1 ασίστ, ενώ συνολικά με τη Ρεάλ έχει στα πόδια του 89 αγώνες με 2 γκολ και 3 ασίστ.

