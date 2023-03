Ο Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ θεωρείται ξένο σώμα στην Τσέλσι και αυτό φάνηκε από το ότι επέλεξε να ταξιδέψει στην Καταλονία και να βρεθεί στα αποδυτήρια της πρώην ομάδας του, Μπαρτσελόνα, μετά τη νίκη στο Clasico!

Η σχέση του Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ με την Τσέλσι είναι πλέον μόνο τυπική. Ο Γκαμπονέζος στράικερ έχει αρκετά περιορισμένο χρόνο στο σύνολο του Γκρέιαμ Πότερ, φέρεται να αποτελεί ξένο σώμα το τελευταίο διάστημα κι αυτό δεν θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο εμφατικά από το πώς και κυρίως, το πού επέλεξε να περάσει το βράδυ της Κυριακής του.

Συγκεκριμένα; Στο γήπεδο της πρώην ομάδας του! Ο «Όμπα», ο οποίος ήταν έτσι κι αλλιώς εκτός αποστολής για το σαββατιάτικο παιχνίδι των Μπλε κόντρα στην Έβερτον, ταξίδεψε στη Βαρκελώνη την Κυριακή για να δει από κοντά το Clasico ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, που βρήκε θριαμβευτές τους Μπλαουγκράνα με 2-1 στο 90+2'.

Και μετά το τέλος του ματς, όπως φάνηκε κι από το story που ανέβασε ο Φεράν Τόρες στο Instagram, ο Ομπαμεγιάνγκ επισκέφτηκε τους πρώην συμπαίκτες του με τους οποίους διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και πανηγύρισε μαζί τους στα αποδυτήρια τη μεγάλη νίκη, θυμίζοντας παίκτη που δεν έχει ομάδα ή έχει αποσυρθεί.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο άλλοτε στράικερ των Άρσεναλ και Ντόρτμουντ ήθελε στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου να επιστρέψει έστω ως δανεικός στους Καταλανούς, ωστόσο, κάτι τέτοιο θα σήμαινε παράβαση των κανονισμών της FIFA που προβλέπει ότι ένας παίκτης μπορεί να αγωνιστεί το πολύ με δύο συλλόγους σε μία σεζόν (έπαιξε οκτώ λεπτά στην πρεμιέρα της La Liga με την Μπαρτσελόνα τον Αύγουστο).

Pierre Emerick Aubameyang, almost out of Chelsea project, was in Barcelona’s dressing room after Real Madrid game 🔵🔴🤝🏻 #FCB



Auba has still excellent relationship with Barça players, board and Xavi.



He wanted to return in January but it was not possible due to FIFA rules. pic.twitter.com/5KjPpbz8gH