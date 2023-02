Ο Νταβίντ Αλάμπα τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Λίβερπουλ και θα μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα, ενώ ο Ροντρίγκο θα χάσει τα ντέρμπι με Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Δυο νέα ονόματα προστέθηκαν στο ιατρικό δελτίο της Ρεάλ Μαδρίτης. O Νταβίντ Αλάμπα έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 27ο λεπτό της αναμέτρηση των Μερένγκες με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» και οι εξετάσεις που πέρασε έδειξαν πως έχει τραυματιστεί στον δικέφαλο του και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα.

Ο Αυστριακός θα χάσει κρίσιμα ματς της Βασίλισσας, όπως τις δυο αναμετρήσεις με την Μπαρτσελόνα για πρωτάθλημα και κύπελλο, το ντέρμπι με την Ατλέτικο, τη ρεβάνς με τη Λίβερπουλ και τον αγώνα με την Ρεάλ Μπέτις στην Ανδαλουσία.

Το έτερο πρόβλημα αφορά τον Ροντρίγκο. Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποχώρησε και αυτός με ενοχλήσεις από το «Άνφιλντ» και θα χάσει τα επόμενα τρία ματς κόντρα σε Ατλέτικο, Μπαρτσελόνα και Μπέτις.

🇧🇷 Rodrygo will return to play vs Espanyol on March 11.



🇦🇹 Alaba is expected to play vs Valladolid on April 2. @diarioas pic.twitter.com/LiDtFeWSB4