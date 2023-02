Ο Πέδρι τραυματίστηκε στο ματς με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα.

Δεν έφτανε στην Μπαρτσελόνα το γεγονός οτι δεν εκμεταλλεύτηκε τον παράγοντα έδρα στο παιχνίδι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήρθαν και τα... κακά μαντάτα από τον Πέδρι.

O 20χρονος μέσος τραυματίστηκε στο χθεσινό ματς του Καμπ Νου και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα λόγω του προβλήματος που αποκόμισε στον δεξιό μηρό.

Κάτι που σημαίνει οτι αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου της ομάδας, θα χάσει, εκτός από την ρεβάνς στο Ολντ Τράφορντ και το μεγάλο ντέρμπι με την Ρεάλ Μαδρίτης στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου για τα ημιτελικά του Copa Del Rey που είναι στις 2 Μαρτίου.

Θα προλάβει όμως την ρεβάνς στην Βαρκελώνη που είναι στις 5 Απριλίου.

MEDICAL NEWS | Pedri has a right thigh injury. Further tests pending to determine the exact extent of the injury. pic.twitter.com/q7GffGdnx2