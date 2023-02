Ο Καρίμ Μπενζεμά σκόραρε από την άσπρη βούλα κόντρα στην Έλτσε και ξεπέρασε τον Ραούλ με 229 γκολ για να γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος σκόρερ της Ρεάλ σε αγώνες πρωταθλήματος.

Ο θρύλος του Καρίμ Μπενζεμά συνεχίζει να μεγαλώνει! Ο Γάλλος φορ σκόραρε από το σημείο του πέναλτι κόντρα στην Έλτσε για να γράψει το 2-0 για τη Ρεάλ και έφτασε τα 229 γκολ για να αφήσει κατά ένα πίσω του τον Ραούλ και να γίνει ο δεύτερος μεγαλύτερος σκόρερ της Βασίλισσας σε αγώνες πρωταθλήματος. Η κορυφή βέβαια απέχει... έτη φωτός μακριά, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει θέσει τον πήχη στα 311 γκολ.

3 - Top 3 scorers of @realmadriden in the history of LaLiga:



🥇Cristiano Ronaldo 🇵🇹 - 311 goals

🥈KARIM BENZEMA 🇫🇷 - 229 goals🆕

🥉Raúl González Blanco 🇪🇸 - 228 goals



Legend. pic.twitter.com/pTD0uipKMF