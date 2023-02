Ο Αλεξάντερ Σόρλοτ ανακηρύχθηκε παίκτης του μήνα της Ρεάλ Σοσιεδάδ και έλαβε ως βραβείο... θαλασσινά!

Το ιδιαίτερο βραβείο της Σοσιεδάδ για τον πολυτιμότερο παίκτη του μήνα έγινε πάλι viral.

Αποδέκτης ήταν ο Αλεξάντερ Σόρλοτ ο οποίος πόζαρε αγκαλιά με ένα τεράστιο ψάρι! Ο Νορβηγός που πέτυχε τρία γκολ σε τέσσερις συμμετοχές (κόντρα σε Αλμερία, Αθλέτικ Μπιλμπάο και Ράγιο Βαγιεκάνο) αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα Ιανουάριο και έλαβε το ιδιαίτερο βραβείο του.

Θυμίζουμε ότι κάτι αντίστοιχο είχε λάβει και ο Μάρτιν Όντεγκααρντ το 2019!

Real Sociedad go viral again with their fish awards! 🐟



Alexander Sørloth received this prize after being named as January's Most Valuable Player, which follows Martin Odegaard's similar award in 2019 that made headlines.#OptusSport #LaLiga pic.twitter.com/hWsFB69req