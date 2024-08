Ο Μικέλ Μερίνο είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, με τους Gunners να ανακοινώνουν την μεταγραφή του από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Τη φανέλα της Άρσεναλ θα φοράει για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ο Μικέλ Μερίνο, καθώς ο 28χρονος μέσος ανακοινώθηκε επίσημα από τους Λονδρέζους.

Η Άρσεναλ κυνηγούσε την περίπτωσή του, ο ίδιος ήθελε να έρθει στους Gunners και τελικά το deal είναι γεγονός. Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα πλήρωσε στη Ρεάλ Σοσιεδάδ ένα ποσό της τάξεως των 37 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ισπανό, ο οποίος αναμένεται να ενισχύσει το κέντρο της Άρσεναλ.

Το συμβόλαιό του έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με οψιόν επέκτασης ενός έτους. Ο Μερίνο αγωνιζόταν στη Ρεάλ Σοσιεδάδ απαό το 2018, με τη φανέλα της οποίας μέτρησε συνολικά 242 συμμετοχές, έχοντας παράλληλα 27 γκολ και 30 ασίστ.

Ready to achieve big things – together ❤️



Welcome to The Arsenal, Mikel Merino 🇪🇸 pic.twitter.com/WhbHXMaV1p