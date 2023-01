Μόνο αίσιο δεν ήταν το τέλος του έντονου φλερτ της Ουνιόν με τον Ίσκο, αφού την τελευταία στιγμή η μεταγραφή του στους Βερολινέζους «χάλασε» επειδή τροποποιήθηκαν οι όροι της συμφωνίας τους με τον Ισπανό.

Οι φίλοι της Ουνιόν ενθουσιασμένοι περίμεναν να δουν τον Ίσκο να αγωνίζεται με τη φανέλα της ομάδας τους, μετά τη λύση του συμβολαίου του με τη Σεβίλλη και το μεταξύ τους... φλερτ. Και μπορεί ο Ισπανός να βρέθηκε στο Βερολίνο και να πέρασε τα ιατρικά, την τελευταία στιγμή όμως, η συμφωνία των δύο πλευρών κατέρρευσε και ο 30χρονος δεν θα δοκιμάσει την τύχη του στην Bundesliga.

Union Berlin official statement: “We wanted to have Isco in Berlin, but we have our limits. These were exceeded today — contrary to the previous agreement”. 🚨🔴 #DeadlineDay



“The transfer will not happen”. pic.twitter.com/LOFR4X4dIR