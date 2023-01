Με ποινή δύο αγώνων έκαστος τιμωρήθηκαν ο Στεφάν Σάβιτς και ο Φεράν Τόρες, μετά την αποβολή τους στο ντέρμπι Ατλέτικο-Μπαρτσελόνα για τις λαβές... ελληνορωμαϊκής πάλης.

Η Μπαρτσελόνα ήταν η θριαμβεύτρια στο περασμένο ντέρμπι του «Wanda Metropolitano» κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης, σε ένα παιχνίδι που αμφότερες ολοκλήρωσαν με παίκτη λιγότερο λόγω της αψιμαχίας μεταξύ Στεφάν Σάβιτς και Φεράν Τόρες στο φινάλε. Μιας αψιμαχίας που περισσότερο θύμισε... ελληνορωμαϊκή πάλη και είχε ως συνέπεια ο ρέφερι Μουνουέρα Μανθάνο να μη το σκεφτεί ούτε στιγμή και να δείξει και στους δύο απευθείας κόκκινη κάρτα.

Το τίμημα, λοιπόν, αυτής της συμπεριφοράς όπως αποφάσισε η πειθαρχική επιτροπή της La Liga είναι ποινή δύο αγωνιστικών στον καθένα. Έτσι, ο Μαυροβούνιος στόπερ της Ατλέτικο θα χάσει τις αναμετρήσεις με Αλμερία και Βαγιαδολίδ, ενώ ο Τσάβι δεν θα υπολογίζει στον Φεράν Τόρες για τις επικείμενες αναμετρήσεις με Χετάφε και Τζιρόνα.

Θυμηθείτε το περιστατικό:

The gloves are off!! 🥊



Ferran Torres and Stefan Savic are both sent off for this little scrap... 🟥#AtletiBarça pic.twitter.com/Po8DLGLnT0